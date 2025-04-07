Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Eskişehirli sporcu Aybike Tekin’in, Samsun’da düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu Bölge Karmaları Seçme Müsabakaları’nda Türkiye Karması’na seçildiği belirtildi.

4-6 Nisan 2025 tarihlerinde Samsun’da gerçekleştirilen müsabakalarda Aybike Tekin, 200 metre karışık stilde 02:40.61 ile A3, 100 metre kelebek stilde 01:12.65, 200 metre serbest stilde 02:16.88 ve 400 metre karışık stilde 05:44.52 ile A2 barajlarını geçti. Tekin, bu derecelerle Türkiye Yüzme Federasyonu Karması’na girmeye hak kazandı.

Aybike Tekin, Macaristan’da düzenlenecek uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi, Eskişehir’i ve kulübünü temsil edecek. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.