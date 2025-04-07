Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan açıklamada, kent ve çevresinde hava sıcaklıklarının bu hafta 3 ile 10 derece arasında azalarak mevsim normallerinin altına ineceği belirtildi.

Meteorolojik durum değerlendirmesi ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölgemizin (Afyonkarahisar, Denizli, Uşak) 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Salı gününden itibaren azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına ineceği tahmin edilmektedir. Soğuk havanın, hafta sonuna kadar etkili olması beklenmektedir. Soğuk havayla birlikte, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir. Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği yerlerde zirai don riski bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.