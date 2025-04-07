Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Muğla Bölgesinde 9-13 Nisan tarihleri arasında ani sıcaklık düşüşünün yaşanacağı açıklandı.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 9 Nisan Çarşamba gününden itibaren, bölgemiz genelinde (Antalya’nın iç kesimleri, Muğla, Isparta ve Burdur) sıcaklıkların hissedilir derecede (4 ila 6) azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgemizde zirai don riski bulunmaktadır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleri ile ilgili hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. Muğla bölgesinde 9 Nisan ilâ 13 Nisan 2025 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının gündüzleri 13, geceleri -1 derece dolayında seyretmesi bekleniyor " denildi.