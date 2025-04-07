Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle neticesinde tarlaya yuvarlanan Fiat-Tofaş marka otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Devrekani karayolu Devrekani kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet O. (41) idaresindeki 37 ABP 912 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Takla atan aracın sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet K. (65) ve Aşkın B. (30) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.