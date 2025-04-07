Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar da değişik tür ve miktarlarda narkotik madde ele geçirilirken, 27 şüpheli şahsa işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirilirken, aranan şahıslarla ilgili çalışmalar yapıldı. Kent genelinde 31 Mart-7 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, 22 olaya müdahale edilirken çeşitli miktarda uyuşturucu madde yakalandı. Yapılan denetimler kapsamında; 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5,79 gram metamfetamin, 118 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ecstasy hap, 9,43 gram esrar ve 20,106 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan çalışmalar doğrultusunda, haklarında işlem yapılan 27 şahıs ise serbest bırakıldı.