Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Çamlıca istikametinde çevre temizlik çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü personelini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında temizlik çalışanlarının geçmiş bayramlarını kutlayan Başkan Kahveci, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti. Başkan Kahveci, "Şehrimizin her köşesinde gece gündüz demeden çalışan emekçilerimizin gayreti, daha temiz ve yaşanabilir bir Kütahya için en kıymetli katkılardan biridir," sözleriyle temizlik işçilerinin önemine dikkat çekti.

Ziyaretinde çevre bilincine de vurgu yapan Kahveci, özellikle piknik alanlarında geçirilen zamanın ardından doğaya zarar verilmemesi gerektiğini belirtti. Vatandaşlara da duyarlılık çağrısında bulunan Başkan, çöplerin doğaya bırakılmadan poşetlerde biriktirilerek en yakın çöp kutusuna atılmasının önemine değindi.