Eskişehir’de toplu taşıma araçlarında yaz tarifesi uygulaması başlıyor. Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 23 Haziran 2025 Pazartesi günü tramvay ve otobüs seferlerinde yaz dönemine geçileceğini açıkladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Okulların kapanması nedeniyle değişen yolcu yoğunluğuna göre hazırlanan yaz tarifesi, şehirde ulaşımın daha verimli hale gelmesini amaçlıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bu dönemde toplu taşıma araçlarının sefer sayılarında ve hareket saatlerinde değişiklik yapılacağını bildirdi.

Vatandaşlar, yeni sefer saatlerini ve sefer sıklığı bilgilerini www.eskisehir.bel.tr adresindeki “Duyurular” bölümünden veya Eskişehir tramvay sisteminin resmi sitesi olan www.estram.com.tr üzerinden takip edebilecekler.