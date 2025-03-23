Eskişehir’de baharın müjdecisi Nevruz Bayramı, Büyük Park önündeki alanda düzenlenen etkinlik ile kutlandı.
Tepebaşı İlçesi Şarhöyük Mahallesi Büyük Park’ta gerçekleştirilen etkinlikte, geleneksel halk oyunları sergilendi. Nevruz ateşinin yakılmasının ardından, vatandaşlar ateş üzerinden atladı. Çeşitli şarkıların söylendiği etkinlik, yoğun ilgi gördü. Etkinliklere katılanlar, baharın gelişini sevinçle karşıladı. Alanı dolduran vatandaşlar, Nevruz coşkusunu doyasıya yaşadı. Etkinliklerde, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Alana alınan vatandaşların üzeri polis ekiplerince arandı.
Kaynak: İHA