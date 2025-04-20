Eskişehirspor’un yeneceği taktirde şampiyon ayrılacağı Manavgat Belediyespor karşılaşmasından mağlubiyet ile ayrılması taraftarları hüsrana uğrattı.

Eskişehirspor’un kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edeceği Manavgat Belediyespor maçı Antalya’da oynandı. Eskişehir’deki taraftarlar ise Kanlıkavak Parkı ve Dedekorkut Parkı’na kurulan dev ekranlardan müsabakayı takip etti. Zaman zaman tezahürat yapan taraftarların coşkulu olduğu görüldü. Maçın 39. dakikasında Tugay Tiryaki’nin attığı gol ile ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Maçta başka gol olmazken Eskişehirspor deplasmandan puansız döndü.

Dev ekranlardan maçı takip eden taraftarların büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Her iki parkta da polis ekiplerinin güvenlik önlemleri alındığı göründü.