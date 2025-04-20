Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler vatandaşlarla bir araya gelerek, vatandaşların sorularını yanıtladı.

‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ formatında gerçekleştirilen programda, mikrofon vatandaşa verildi. Buluşmada vatandaşlar akla gelen soruları doğrudan Başkan Güler’e iletti. Belediye hizmetlerinin yanı sıra pek çok konunun masaya yatırıldığı buluşmada Başkan Güler, vatandaşlardan gelen soruları tek tek yanıtladı.

Sohbet havasında gerçekleştirilen programın sonunda Başkan Güler, bu tarz toplantıların daha sık yapılacağını belirterek vatandaşla bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi.

Taleplerini bire bir Başkan Güler’e ileten vatandaşlar ise programdan oldukça memnun kaldı.