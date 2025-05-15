Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 2024 yılında 24 bin 58 çiftçiye toplam 1 milyar 694 milyon 759 bin TL destekleme ödemesi yaptığı açıklandı.

Eskişehir Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla ilgili verileri paylaştı. Yayımlanan verilere göre, 2024 yılı içerisinde çiftçiye 73 milyon 533 bin 124 TL kırsal kalkınma desteği, 1 milyar 406 milyon 936 bin 768 TL bitkisel üretim desteği, 36 milyon 872 bin 301 TL projeler ve 9 milyon TL doğal afet ödemesi gerçekleştirildi. Bu çerçevede, toplam 24 bin 58 çiftçiye 1 milyar 694 milyon 759 bin TL destekleme ödemesi yapıldığı belirtildi.