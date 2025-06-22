Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesi ağaçlık alanda çıkan yangın, okul lojmanına sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, lojman hasar aldı.

Edinilen bilgilere göre, kırsal Düzköy Mahallesi’nde öğle saatlerinde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın yerde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, bölgedeki okulun lojmanına sıçradı. İhbar üzerine yangını söndürme çalışmalarına; itfaiye ekipleri, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait bir yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz katıldı. Helikopterin defalarca sorti ile su attığı yangını söndürmek için ekipler yoğun çaba gösterdi. Bölge halkı çalışmalara traktörlerinin su tankerleri ile destek verdi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ediyor.

Yangın sonucu okul lojmanı kısmi hasar aldığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.