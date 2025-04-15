Eskişehir’de 49. Turizm Haftası, Vali Hüseyin Aksoy’un katılımıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Hafta etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda açılış programı düzenlendi. Programa Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve Hava Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Ali Özmen de katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Vali Aksoy, Eskişehir’in turizm potansiyeline dikkat çekti.

"Eskişehir turizmde öne çıkıyor"

Vali Hüseyin Aksoy, Eskişehir’in turizmdeki başarısını değerlendirerek, "Geçtiğimiz yıl 1 milyondan fazla turist ağırlayan Eskişehir, turizm potansiyelini belirli bir ölçüde harekete geçirmiş ve bu alanda öne çıkan şehirlerden biri olmuştur. Şehrimizin mevcut durumunu daha da ileriye taşımak adına geçen yıl üniversitelerimizle iş birliği içinde bir Turizm Çalıştayı gerçekleştirdik. Çalıştayda sektörün tüm paydaşları bir araya gelerek, turizmde şehrimizi nasıl daha iyi bir noktaya getirebileceğimize dair öneriler sundular" diye belirtti.

"Dış turizmi arttırmayı hedefliyoruz"

Vali Hüseyin Aksoy, dış turizm ve konaklama sürelerini artırma hedeflerini vurgulayarak, "Eskişehir, iç turizmde Türkiye’nin en önde gelen illerinden biri olmasının yanı sıra, dış turizmi de daha aktif hale getirmek ve daha fazla yabancı turisti ağırlamak için çalışıyor. Ayrıca şehirdeki konaklama sürelerini artırmayı hedefliyoruz. Eskişehir, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle çok değerli bir potansiyele sahip. Frigya Vadisi ve Karacahisar’da yapılan kazı çalışmaları ile bu bölgelerdeki çalışmalara kazı evi oluşturulması ve Milli Mücadele Rotası gibi projeler, şehrimizin turizm değerlerini daha da ileriye taşıma amacını destekliyor. Sağlık turizmi, eko turizm gibi farklı başlıklar altında da şehrimizin turizm potansiyelini geliştirmek için yoğun bir çaba harcıyoruz. Tüm kurum ve kişilerin katkıları için teşekkür ediyor, Turizm Haftası’nı kutluyorum" dedi.

Program, Anadolu Üniversitesi Turizm Araştırma ve Uygulama Birimi Müdürü Prof. Dr. Emre Ozan Aksöz’ün moderatörlüğünde düzenlenen panele ev sahipliği yaptı. Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ece Doğantan ve Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nil Göksel’in katılımıyla gerçekleşen "Turizm ve Dil Eğitiminde Tasarım Düşüncesi ve Teknoloji Entegrasyonu" panelinin ardından Vali Aksoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının eserlerinden oluşan ve Nadine El Kaffel küratörlüğünde kobalt mavisi temasıyla hazırlanan sergiyi gezdi.