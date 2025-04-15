Aydın’ın Efeler ilçesinde çalışmalarına devam eden Efeler Belediyesi ekipleri, parkları yaz mevsimine hazırlıyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, vatandaşların daha konforlu bir yaşam sürmeleri için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklarda kapsamlı bir çalışma başlattı. Şehirdeki park, bahçe ve yeşil alanlarda çalışma yürüten ekipler, ihtiyaç duyulan parkların zeminini kauçukla kaplıyor, oyuncakların, spor aletlerinin ve bankların bakım ve onarımlarını yapıyor. Özellikle yaz aylarında ebeveynlerin ve çocukların uğrak noktaları arasında yer alan parklarda sürdürülen kapsamlı çalışmalar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.