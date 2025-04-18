Eskişehir’in tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik konularının tartışılacağı ve Eskişehir’in her yönüyle bilimsel açıdan ele alınarak tanınırlığını artırmak amacıyla yapılması planlanan "Eskişehir Sempozyumu" Düzenleme Kurulu toplantısı Anadolu Üniversitesi Senato Odasında gerçekleştirildi.

Eskişehir Vali Yardımcısı Yakup Güney ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel başkanlığında düzenlenen toplantıya Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şeyda Büyükcan Sayılır, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Onur Kaya başta olmak üzere Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Borsası, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’ndan temsilciler katıldı.

Toplantıda, sempozyumun içeriği, hedefleri ve organizasyon süreci hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunulurken; kurumlar arası iş birliği ve katkıların önemi vurgulandı, ayrıca Eskişehir’in geleceğine ışık tutacak oturum başlıkları ve etkinlik planlamaları görüşüldü.

Sempozyum ile Eskişehir’in çok yönlü yapısının bilimsel veriler ışığında ortaya konması, kentin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının artırılması hedefleniyor.