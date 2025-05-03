Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde görev alan yargı mensuplarının yer aldığı Eskişehir Adliyesi Tiyatro Kulübü tarafından hazırlanan Reis Bey isimli tiyatro oyunu, Osmangazi Üniversitesi Kongre Merkezi’nde sahnelendi.

Necip Fazıl Kısakürek’in yazmış olduğu tiyatro oyunu, yargı teşkilatı mensubu ve çalışanlarının sosyal ve sanatsal yönlerini güçlendirmek amacıyla sahneye konmaya devam ediliyor. Bu kapsamda 20 yargı teşkilatı personeli, oyunla birlikte yeteneklerini seyirciyle buluşturdu. Öte yandan oyunun dekoru, Eskişehir 1 No’lu Ceza İnfaz Kurumundaki atölyelerde hazırlandı. İki perde olarak sahnelenen oyun sonunda Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı yargı teşkilatı mensupları, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Oyunun sonunda Vali Yardımcısı Yakup Güney, yönetmen Pınar Ege’ye çiçek takdiminde bulunurken emekleri için tüm oyunculara teşekkür etti.

Yargı çalışanları altı aylık bir süre zarfında mesai sonrası yaptıkları provalarla oyunu sahnelediler

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ve Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak oyunun sonunda yönetmen Pınar Ege’ye plaket takdiminde bulunurken, Org. İsmail Güneykaya da sahneye çıkarak tüm oyuncuları tebrik ederek hediye takdiminde bulundu. Eskişehir Adliyesi Tiyatro Kulübü tarafından başarılı ve keyifli bir oyun sahnelediğini belirten Adalet Komisyonu Başkanı Sazak, "Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak Reis Bey’i izlemek güzel bir deneyimdi. Emeklerinize sağlık" şeklinde konuştu. Başsavcı Üzeyir Karakülah da yargı çalışanlarının altı aylık bir süre zarfında mesai sonralarında yaptıkları provalarla oyunu sahneye koyduklarını dile getirirken, oyuncuları gösterdikleri fedakarlıklardan dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre Merkezi’nde sahnelenen tiyatro oyununa Hava Muharip Kuvveti Komutanı Hv. Org. İsmail Güneykaya, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Vali Yardımcısı Yakup Güney, Vergi Mahkemesi Başkanı Volkan Erdoğdu, Başsavcı Vekilleri Ayhan Gökalp, Mehmet Özel, Murat Özgen ve Savaş Kılıç, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanları Mustafa İşleyen ve Mustafa Coşan ile birlikte çok sayıda izleyici katıldı.