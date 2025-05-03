Niğde’de sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik atılan adımlar sonucunda 14 yeni uzman ve pratisyen doktor atanacak.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kente 14 yeni uzman ve pratisyen doktor atanacak. Yapılan açıklamada, yeni atamaların Niğde merkez ile birlikte Çamardı, Bor ve Ulukışla ilçelerini kapsayacağı belirtildi. Sağlık alanında ihtiyaç duyulan birçok branşta gerçekleştirilecek atamalarla birlikte, bölge halkının sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaşması ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor. Atanacak doktorların görev yapacağı branşlar ise şöyle sıralandı; Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Kardiyoloji, Göz Hastalıkları, Nöroloji, Aile Hekimliği, Acil Tıp kadrosuna atamalar gerçekleştirildi.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yeni doktor kadro takviyesi ile hem sağlık çalışanlarının iş yükünü hafifleteceği hem de vatandaşların daha hızlı ve nitelikli sağlık hizmet almasının sağlayacağını ifade edildi.