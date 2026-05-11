İnönü Belediyesi tarafından Oklubalı Mahallesi'nde başlatılan okul duvarı yapımı ve Merkez Cami avlusunda sürdürülen bahçe ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Belediye ile hayırsever vatandaş iş birliğinde yürütülen okul duvarı yapım çalışmalarla mahallede bulunan ilkokulun bahçe duvarları, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yenilenerek daha güvenli ve düzenli bir hale getirildi. Eğitim alanında yapılan çalışmanın kısa sürede tamamlanması mahalle sakinlerinin tarafından memnuniyetle karşılandı.

Öte yandan Oklubalı Mahallesi Merkez Cami avlusunda sürdürülen bahçe ve çevre düzenleme çalışmalarında da önemli aşama kaydedildi. Cami avlusunda kilitli parke taş döşeme çalışmaları tamamlanırken, yaya yollarında gerçekleştirilen desenli karo taş uygulamalarında ise sona yaklaşıldı.

İnönü Belediyesi yetkilileri, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerin mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürüleceğini belirtti.