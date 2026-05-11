Eskişehir'de asma kilitten bisiklete kadar 152 bin 300 TL'lik hırsızlığı gerçekleştiren ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Eskişehir'de 11 Nisan tarihinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik polise iki önce çalışma yapıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda, apartman garajından bisiklet, hırdavat ve gıda malzemesi, bina içerisinden elektrikli bisiklet, kontak üzerinde bırakılan motosikletin, ikamet önlerinden ayakkabı ve asma kilit hırsızlığı ile birlikte toplam 152 bin 300 TL maddi zarar tespit edildi.

Elinde içecekle böyle soydu

Hırsızlık anı ise bir ikametin güvenlik kamerasına yansırırken, şüpheli şahsın elinde içeceği ile rahat tavırları dikkat çekti. Altı ayrı hırsızlık olayının faili olduğu tespit edilen ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İ.D. isimli şahıs polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.