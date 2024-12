- Eski milli boksör Hacı Bayram Birinci, Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı



Fevzi Demircan

MERSİN (İHA) - Mersin İdmanyurdu’nun Onursal Menajeri ve eski milli boksör Hacı Bayram Birinci, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Seçer, Birinci için "Her şeyin iyisini, güzelini düşünen, herkesle de diyaloğu son derece iyi olan ve saygı duyduğumuz bir insandı" dedi.

Mersin İdmanyurdu’nun Onursal Menajeri ve eski milli boksör Hacı Bayram Birinci, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. 81 yaşındaki Mersin İdmanyurdu sevdalısı Birinci, Müftü Camiinde kılınan ikindi namazı sonrası Akbelen Şehir Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, spor camiasından ve yerel STK'lardan çok sayıda kişi ile Birinci’nin ailesi ile sevenlerinin de katılımıyla gözyaşları ve dualarıyla son yolculuğuna uğurlandı.



“Hacı Bayram Birinci, her şeyin iyisini, güzelini düşünen saygı duyduğumuz bir insandı”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, son yolculuğuna uğurlanan Hacı Bayram Birinci’nin kentin renkli isimlerinden birisi olduğunu ifade ederek, “Hacı Bayram Birinci, çok uzun yıllardan beri tanıdığım ve muhabbetim olan bir büyüğümdü, abimdi. Her şeyin iyisini, güzelini düşünen, herkesle de diyaloğu son derece iyi olan ve saygı duyduğumuz bir insandı. Kentimize kıymetli hizmetleri olmuş, eski Milli Boksör ve Mersin İdmanurdu’na önemli katkıları olmuş abimizin son yolculuğunda uğurlayanlar arasında olmak istedim. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun” dedi.