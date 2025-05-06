Mersin Eğitim Bir-Sen İl Başkanlığı Ertuğrul Yıldız Liderliğinde Türkiye genelinde yükselişini sürdürüyor.

Eğitim Bir-Sen Mersin İl Başkanlığı'nın 8 Haziran 2024 tarihinde yapılan Olağanüstü İl Kongresinde İl Başkanlığına seçilen Ertuğrul Yıldız ile Mersin'de yükselişe geçen Eğitim Bir-Sen Mersin İl Başkanlığı , Türkiye genelinde de ses getirmeye devam ediyor.

Ertuğrul Yıldız Başkanlığında birlik ve beraberliğin zirveye çıktığı Sendika , Yeni Üye kaydetme noktasında son 9 ayın 7 sinde Türkiye 1.si , bir ayında Türkiye 4.sü olurken , Nisan ayında da 241 yeni üye kaydederek Türkiye de en fazla yeni üye kaydeden üçüncü şube olmayı başardı.

Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen İl Başkanı Ertuğrul Yıldız üye kayıtları ile ilgili yaptığı değerlendirmede , ''Sendikamıza üye olarak bir elin ataleti yerine iki elin bereketini seçen, örgütlü gücümüze güç katan 241 yeni üyemize “hoş geldiniz” diyor, büyük bir özveriyle sahada ter akıtan teşkilatlarımızla gurur duyuyorum.Allah üyelerimizi var, teşkilatımızı bahtiyar, memleketimizi payidar etsin. Emek, ömür ve gönül verenlere şube yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Gücümüz birlikteliğimizdendir. Keramet sende bende değil, BİZ’dedir. '' dedi.