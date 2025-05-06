Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kendisini ziyaret eden Borsa İstanbul İlkokulu öğrencilerinin sorularını yanıtladı. Çocuklardan her konuda gelen sorulara cevap veren Seçer, Mersin’in tüm çehresini değiştirmek istediklerini söyledi.

Tarsus ilçesindeki Borsa İstanbul İlkokulu’nun 3/B ve 3/İ sınıfı öğrencileri, Başkan Seçer’i ziyaret etti. Öğrencilerin Hayat Bilgisi dersinde ‘Yönetim Bilimleri’ konusunda aldıkları eğitimleri pekiştirmeleri amacıyla gerçekleşen buluşmada öğrenciler, Başkan Seçer’e merak ettikleri soruları yönelttiler. Renkli anlara sahne olan ziyarette öğrencilerin kimisi ‘belediye başkanı olmanın zorluklarını sorarken, kimisi de çocuklara yönelik yapılacak farklı projeler olup olmadığını öğrenmek istedi. Çocukların ilgisinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Seçer, onların tüm sorularını yanıtladı.

Öğrencilerden Selin Duru Fakir’in ’sokak hayvanlarının güvenliği için barınakları ve yeşil alanlarını çoğaltmayı düşünüyor musunuz?’ sorusunu yanıtlayan Seçer, sokaktan toplanan hayvanları yeni yasalar gereği geri bırakamadıkları için onlara doğal yaşam alanı sunmaya çalıştıklarını kaydetti. Mersin merkezin yanı sıra Silifke ve Bozyazı’da da olmak üzere üç ayrı noktada hayvan bakım evi bulunduğunu ifade eden Seçer, "Buralarda sokaktan toplanan hayvanların bakımını yapıyoruz, sağlık sorunları varsa tedavi ediyoruz, aşılarını yapıyoruz ve daha sonra hayvanlarımız için birini yeni yaptığımız ‘Patiköy’ gibi alanlarda doğal ortamlarında yaşamalarını sağlıyoruz" dedi.

"En büyük sınav seçimler"

Öğrencilerden Eylül Gökçel’in ’Geri dönüşümle ilgili projeleriniz var mı?’ sorusuna Seçer, birden fazla projelerinin olduğunu ifade ederek, "Geri dönüşüm konusunda, proje üreten bir geri dönüşüm ofisimiz var. Ayrıca, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan, kullanıma uygun büro eşyaları ve aletler ile ekipmanların yapıldığı atölyemiz de var" şeklinde cevap verdi. Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi hakkında da bilgi veren Seçer, "Bilim merkezimizde, 120’den fazla atölyemiz var. Orada çocuklar hem görsel, hem duyusal, hem de uygulamalı olarak deneyim elde ediyorlar" dedi.

Bir öğrencinin ’belediye başkanı olmanın en zor yanı nedir?’ sorusuna yanıt vererek konuşmasını sürdüren Seçer, görevini severek yaptığı için, kendisine göre bu görevin zor bir yanı olmadığını kaydetti. Seçer, "Bu görevi yapmak için insanları sevmeniz, en başta da çocukları çok sevmeniz lazım. Çevre dostu olursanız, ülkenizi ve insanlığa hizmeti severseniz, ‘insanlar daha güzel bir çevrede, daha güzel, adaletli ve gülen bir şehirde yaşasın’ gibi bir arzunuz ve amacınız varsa, çok güzel belediye başkanlığı yaparsınız. Çünkü çok seviyorsunuz demektir. Benim, Belediye Başkanlığı ile ilgili bir şikayetim yok. Severek yapıyorum, çünkü sizleri seviyorum" ifadelerini kullandı. Seçer, belediye başkanlığının sınavını soran çocuklara, en büyük sınavın seçimler olduğunu, belediye başkanlarının da seçimlerle göreve geldiklerini kaydetti. Seçer, merak eden çocuklara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmet ve görevleri de anlattı.

"Eğitim ailede başlıyor"

Ezgi Atmaca’nın ’yere çöp atanlara, çevreye zarar verenlere para cezaları yazarak şehrin daha temiz olmasını sağlayacak projeleriniz var mı?’ sorusuna yanıt veren Seçer, cezaların tam anlamıyla caydırıcı olmadığını ifade etti. Bu tip durumlarda cezanın değil; çevreyi kirleten kişilere bunu neden yapmamaları gerektiğini anlatarak eğitimle çözmenin daha önemli olduğunu vurgulayan Seçer, "En temel eğitim aldığınız kurumlar okullardır. Ama eğitim ailede başlıyor. Annenizden, babanızdan ve aile bireylerinizden alacağınız eğitim son derece önemlidir. Sizler lütfen örnek olunuz. Çevreyi temiz tutunuz, asla yere çöp atmayınız. Bu kurallara uymayanları da nazik ve nezaketli bir dille uyarın" diyerek çocuklara çevre temizliği konusunda tavsiyelerde bulundu.

İnsanların en çok şikayet ettiği konular ve çözüm önerileri hakkında konuşan Seçer, Alo 185 ve Teksin Mersin üzerinden tüm dilek, şikayet ve teşekkürlerin kendilerine iletilebileceğini söyledi. Son 5 yılda kent genelinde açılan kütüphane sayısından bahseden Seçer, okuma salonları, Aratos Matematik Evi, Robotik Kodlama Atölyesi gibi hizmete açtıkları merkezleri de anlattı. Mersin’in tüm çehresini değiştirmek istediklerini dile getiren Seçer, vatandaşları çevreye daha duyarlı olmaya, sorumluluğunu bilmeye ve kurallara uymaya çağırdı.

Başkan Seçer, ziyaretin sonunda öğrencilerle günün anısına fotoğraf çektirdi.