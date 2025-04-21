Nakliyeciler dernekleri işbirliğinde hayata geçirilen ’Eski brandalar çocuklar için okul çantasına dönüşüyor’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında üretilen 200 okul çantası, öğrencilere dağtılmak üzere Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Eski tır ve kamyon brandalarının okul çantasına dönüştüğü projede üretilen ilk çantalar teslim edilmeye başlandı. İçinde özel olarak hazırlanmış kırtasiye malzemelerinin bulunduğu 200 çanta, dernek yöneticilerince öğrencilere verilmek üzere Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş’a teslim edildi.

Durmuş, projenin hayata geçmesindeki emeklerinden dolayı dernek yöneticilerine teşekkür etti. "Kadınların öncülüğünde yürütülen projeler çocukları ve eğitimi merkeze alıyor" diyen Durmuş, "Bir çocuğun yüreğine dokunursak, o çocuk dünyaya dokunur ve tarihin akışını değiştirebilir. Bu nedenle bu proje çok önemli" dedi. Ayrıca, projenin sıfır atık anlayışına da katkı sağladığını belirten Durmuş, kullanılmayan tır brandalarının ihtiyaç sahibi çocukların çantalarına dönüştürülmesinin ayrı bir değer kattığını kaydetti.

Durmuş, çantaları boş beklediklerini ancak içinde farklı okul ihtiyaçları için hazırlanmış eşyalarla gelmesinin güzel bir sürpriz olduğunu belirterek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde olması da çok anlamlı oldu. Çocuklarımız için çok güzel bir hediye olacak" ifadelerini kullandı.