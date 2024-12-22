Aksaray’da sokak ortasında eski eşi tarafından bıçaklanan kadının 14 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Paşacık Mahallesi 1616. Sokak’ta yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, evine giden A.Ş.Ş. (22) isimli genç kadın, yolda karşılaştığı G.G. isimli şahısla tartışmış ve bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri saldırganın peşine düşerken, ağır yaralanan kadının 14 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı. G.G. isimli şahsın genç kadının eski kocası olduğu ve yaklaşık 1,5 yıl önce boşandıkları belirlendi. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ederken, ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.