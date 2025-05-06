1954 yılında yapılan Balıkesir Devlet Hastanesi yeni hizmet binası yapımı içindeki binanın yıkımına başlandı.

Hastane Baş Hekimi Dr. Erdal Ünal yaptığ

konuşmasında şu ifadelere yer verdi. "Bugün, uzun yıllardır sağlık hizmeti sunduğumuz hastane binamızın önünde son kez bir araya geldik. A, B ve E. bloklarımız, binlerce hastaya şifa dağıtılan, nice hatıraya tanıklık eden alanlardı. Yenilenme sürecine tanıklık ederken, geçmişe duyduğumuz vefa ile son bir hatıra fotoğrafı çektirdik. Bu yapılar yerini, daha modern, daha donanımlı ve çağın imkanlarına uygun bir sağlık kompleksine bırakacak. Programımıza; İl Sağlık Müdürümüz Uz. Dr. Serkan Kadir Keskin ve diğer daire başkanlarımız katılım sağlamışlardır. Nazik destekleri ve kıymetli katılımları için teşekkür ederiz. Tüm ekip arkadaşlarımıza bugüne kadar verdikleri emekler için şükranlarımızı sunar, yeni binamızda da aynı kararlılıkla hizmet vermeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Yeni hastane nasıl olacak;

Yıkılan hastanenin yerine, 2 Blok Hastane Binası, 1 blok kapalı otopark, 1 adet acil binası ve 96 bin metrekare kapalı alandan oluşan proje; 35 bin 429 metrekare alan içerisinde 400 yatak kapasiteli olarak hizmet verecek olup, 2 kat bodrum, zemin artı 8 kat olacak şekilde planlandı.

Bölgenin 1. derece deprem bölgesinde yer alması sebebi ile 192 adet sismik izolatörle yapılan hastane binası 800 araçlık otoparka sahip olacak ve 400 yataklı planlanan projede 108 adet çift kişilik oda, 84 adet tek kişilik yatak yer alacak.

Hastane binasında 82 poliklinik, 13 adet ameliyathane, 88 yoğun bakım yatağı, 20 adet fizik tedavi ünitesi, 10 yataklı diyaliz ünitesi, 5 yatak ve 6 adet kemoterapi ünitesi, SDL ve 28 yataklı palyatif yoğun bakım üniteleri bulunacağı açıklandı.