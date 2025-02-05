Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aracında çok sayıda kaçak elektronik sigara aparatı ele geçirilen eski CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün hakkında ‘eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak’ suçundan fezleke hazırlandı.

Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekeye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 17 Eylül 2024 tarihinde Edirne TEM Otoyolu Gişeleri’nde bir aracı durdurdu. Araçtaki Ç.R.Ç ve F.A., rızalarıyla araçtaki 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, bin 278 elektronik sigara ateşleyicisi, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidini ekiplere teslim etti. Gümrük kapısı kamera ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipler, gümrük kapısından geçişi sırasında aracı 28. Dönem CHP Milletvekili Ediz Ün’ün kullandığını tespit etti. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca Ün hakkında "5607 sayılı Kanun’a muhalefet" suçundan başlatılan soruşturma, şüphelinin milletvekili olması sebebiyle "yetkisizlik kararı"yla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Fezleke, TBMM’ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi.