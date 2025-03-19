Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin, "Şafak operasyonları ile insanlar gözaltına alındı. Davet edersiniz, gelirler, otururlar, sorarsınız sorularınızı ve cevabını verirler. Partimiz güçlüdür, bir araya geliriz oturur ve bir strateji belirleriz. Bu çerçevede de hareket ederiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca ’kent uzlaşısı’ faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla Sarıyer’deki evinde gözaltına alınmıştı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Sarıyer’deki evinde eşi Dilek İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Önce şunu ifade edeyim; gerçekten Türkiye adına çok üzgünüm. Olacak şey değil. Bir metropolde belediye başkanlığı yapan, 16 milyona hizmet veren bir belediye başkanı sabah saatlerinde gözaltına alındı. Bugüne kadar Ekrem, hangi davete icabet etmedi? Telefon edersiniz, gelir. İfadesine başvuracaksanız, alırsınız. Türkiye’de demokrasi yok, bir kişinin iradesi var. Bir kişinin iradesinin olduğu yerde, yasama, yargı ve yürütme organı yoktur. Anayasada bunlar yazmakla beraber fiilen uygulamada bunlar görevlerini yerine getirmiyorlar. Bir kişinin iradesi her şeye hakim olmuştur. Bu doğru değil. Aklın, hukukun ve adaletin olmadığı yerde insan hakları da olmaz. Özgür medya da olmaz. İnsanlar haklarını özgürce savunamazlar. Dolayısıyla bunu asla ve asla kabul etmiyorum. Buradan bütün vatandaşlara çağrı yapıyorum; bu ülkede, Cumhuriyet Halk Partisi olduğu sürece hiç kimse bir gelecek endişesi taşımasın. Biz 100 yıllık bir partiyiz. Biz sıradan bir parti değiliz. Biz bir mücadele partisiyiz. Mücadele ve savaş ortamında kurulan bir partiyiz. Mücadelemizi de bu çerçevede yapacağız. Bu çerçevede bir mücadele olmazsa sonuç alamayız. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi, gerçek anlamda adaleti, gerçek anlamda hukuku getirmek zorundayız. Çağdaş ülke diyorsak, gelişmiş ülke diyorsak, hak arayan vatandaşların önündeki bütün engellerin kaldırılması lazım. Yaşadığımız tablo doğru bir tablo değildir. Şafak operasyonları ile insanlar gözaltına alındı. Davet edersiniz, gelirler, otururlar, sorarsınız sorularınızı ve cevabını veririler. Partimiz güçlüdür, bir araya geliriz oturur ve bir strateji belirleriz. Bu çerçevede de hareket ederiz. Olması gereken de budur" ifadelerini kullandı.