Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Diyarbakır Maya Okullarının düzenlediği programda öğretmen ve velilerle buluştu.

Dicle Üniversitesi Kongre Merkezindeki programa, öğretmen, veliler ve öğrenciler katıldı. Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Gelecek ve Eğitim" başlıklı sunum gerçekleştirerek deneyimlerini aktardı. Diyarbakır Maya Okulları Kurucu Nezir Bulut, Maya Okullarının kurucusu Ziya Selçuk’un Diyarbakır’da veliler ve eğitimcilerle buluşma gerçekleştirdiğini söyledi. "Günümüz Türkiye’sinde ve dünyada yapay zekanın ilerlemesiyle dijital dünyanın hayatımıza girmesiyle yalnızlaşan, yanlış yönetilen ve yanlış yürütülen eğitimin, evde başlayan ve okulda da devam etmesi, çocukların dünyası ile velilerin dünyasının ayrıştığı, öğretmenin öğrenciyi, öğrencinin öğretmeni anlamadığı bir süreç" diyen Bulut, "Bizim bunlardan çıkardığımız şu: Çocuk, ne yaptığıyla uğraşmak yerine neden bunu yaptığını çözmemiz lazım. Biz, onları anlamadan sadece kriz yönetimini kendi yöntemlerimizle çözüyorsak yanlış bir yere gider. Ziya hoca da bu konularda yılların birikimi, hem eğitimci kimliği hem bakanlık kimliği hem de eğitime gönül vermiş bir büyüğümüz olarak bütün tecrübelerini eğitime eviren tarzıyla Diyarbakır velilerini bu bilgiyle buluşturdu. Veliler ve eğitim gönüllüsü öğretmenlerle buluşarak böyle bir katkı sundu. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.