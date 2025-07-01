Samsun’da eşinin ’boğazını ve kolunu sıkıp tehdit ettiği’ iddiasıyla gözaltına alınan koca, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, S.Ç. (45) adlı şahıs, tartıştığı eşi N.Ç.’nin (50) boğazını ve kolunu sıkıp tehdit etti. N.Ç.’nin şikayeti üzerine S.Ç., İkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen S.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı