KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş merkezli yaşanan ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde eşini ve oğlunu kaybeden, kızı ile birlikte depremden yaklaşık 17 saat sonra enkazdan çıkartılan Murat Fıstık, geçen 2 yıla rağmen eşinin ve oğlunun acılarını ilk günkü gibi yüreğinde taşıyor.

Kahramanmaraş’ın tarihi ve eski mahalleleri arasında yer alan Kuyucak’ta ikamet eden Murat Fıstık, 6 Şubat 2023 depremlerine binlerce insan gibi uykusunda yakalandı. Yıkımın çok fazla olduğu mahallenin neredeyse yüzde 90’ı yok oldu. Mahallede 3 katlı binanın enkazından kızı ile birlikte yaklaşık 17 saat sonra çıkartılan ve belden aşağısı engelli olan Murat Fıstık, eşini ve oğlunu ise depremlerde kaybetti.

Eşinin ve oğlunun acısını ilk günkü gibi yüreğinde hisseden depremzede Murat Fıstık, enkaz altında kalan insanın çaresiz kaldığını ve üzerinde bulunan her canlıdan medet umduklarını ifade etti.

"İnsan, üzerinde gezen hayvanlardan bile medet umuyor"

Yaşadıkları dehşetin insanı çaresiz bıraktığını dile getiren depremzede Murat Fıstık, "O kadar zor bir şey ki tarifi mümkün değil. Allah kimseleri çaresiz, o toprak yığını altında bırakmasın, ha mezara girmişin ha enkazda kalmışın hiç değişen bir şey yok. İnsan, üzerinde gezen hayvanlardan bile medet umuyor, hiçbir şey aklına düşmüyor sadece ne yaparım nasıl ederim, yaşayacak mıyım, ölecek miyim diye insan çaresiz bir şekilde kalıyor" dedi.

"Gün geçtikçe acım daha çok çoğalıyor"

Enkazdan çıktığı zaman evlerin birbirine girdiğini gördüğünü söyleyen Fıstık, "Ben yaklaşık 17-18 saat kadar enkazda kaldım. Akrabalarımın yardımı ile kızım ile enkazdan çıktık. Benden sonra da rahmetli eşimi çıkarttılar ama bize ilk başta rahmetli olduğunu söylemediler. Oğlumu ise 2 gün sonra çıkarttılar. Orada evler öyle bir şekilde birbirlerine karışmış ki, benim ev, arsa ve komşunun evinin sütununa karışmış. Zaten dünya başımıza yıkılmış, hiç aklımdan çıkmıyor, gitgide daha çok acıları oluyor. Gün geçtikçe acım daha çok çoğalıyor" diye konuştu.