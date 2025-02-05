İzmir’de arka arkaya siroz ve lösemi tanısı alan 67 yaşındaki Kasım Balibey’in hayati risk oluşturan iki hastalığında da şans yüzüne güldü. 2 yıl önce kadavradan bağış karaciğer nakledilen Balibey, 7 ay önce koyulan lösemi tanısından sonra yine donör çaresizliği yaşadı. Bu kez de imdadına TÜRKÖK yetişti, Balibey’e aranan kök hücre vericisi bulundu, üstelik 10’da 10 uyumlu çıktı. Balibey nakilden sonra taburcu olmaya hazırlanırken, Doç. Dr. Ahmet İfran, "Hastamız çok şanslı. Hiç donörü yokken iki nakil için de verici bulunması büyük şans. Karaciğer naklinden sonra kök hücre nakli olan bir hasta olarak literatürde nadir görülen vakalardan." dedi.

Mesai arkadaşı doktor şüphelendi, kaderi değişti

İzmir’de şimdi sağlık müdürlüğü olan Karşıyaka Toplum Sağlığı Merkezi’nde tekniker olarak çalışıp emekli olan 4 çocuk bir torun sahibi Kasım Balibey, hastalıklar açısından şanssız, tedaviler açısından çok şanslı olduğunu söyledi. Karaciğer tümörünün tesadüfen saptandığını belirten Balibey hikayesini şöyle anlattı: "Bugün hayattaysam bunun baş mimarı şimdi aile hekimi olarak çalışan eski mesai arkadaşım Dr. Özge Akbaş’dır. Her gün öğle yemeğinden sonra arkadaşlarla kısa bir yürüyüş yapardık. 2017’nin son günleriydi, böyle bir yürüyüş sonrasında Dr. Özge hanım çok terlediğimi söyleyip, tiroid değerlerimi kontrol etmek istediğini söyledi. Bununla yetinmeyip genel bir tahlil yaptırdı. Yapılan tetkikler sonrasında hepatit B’ye bağlı karaciğer sirozu olduğum ortaya çıktı. İlaç tedavisi görüp, 6 ayda bir doktor kontrolüne gidiyordum. 2020’de ise karaciğer nakli olmam gerektiği söylendi. Ailemden uygun donör çıkmadı. Önce İstanbul’da bir özel hastanede kadavra listesine yazıldım, bir gece kadavra çıktığı haberi geldi. Ancak 2 saat içinde İstanbul’da olmam gerekiyormuş, o şansı kaybettim. İstanbul’dan vazgeçip kaydımı İzmir’de bir üniversite hastanesine aldım. 12 Haziran 2022 günü kadavradan bağış karaciğer çıktığı haberi geldi. Nakil oldum ve sağlığıma kavuştum. Doktor arkadaşımın şüphesi olmasa siroz belki de iş işten geçtikten sonra saptanacaktı. Nakilden sonra rutin kontrollerimi aksatmadan sürdürdüm. Geçtiğimiz Mayıs’ta kan değerlerimde ciddi düşüş görüldü. Acıbadem Kent Hastanesi’ne başvurduk. Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İfran hoca gerekli tetkikleri yaptı. Akut miyeloid lösemi tanısı koymuş. Ailem çok duygusal olduğum için bu tanıyı bana uzun süre söylememişlerdi. Kök hücre nakli kararı alındı. Ancak karaciğer naklinde olduğu gibi kök hücre nakli için de uygun vericim yoktu. TÜRKÖK’e yapılan başvurudan olumlu sonuç gelince 21 Aralık’ta hastaneye yattım, yılbaşı günü 31 Aralık’ta da kök hücre naklim gerçekleşti. Yeni yıla şanslı girdim, hep böyle gider inşallah. Şimdi çok iyiyim. Tesadüf eseri hayattayım dersem yalan olmaz, hastalıklarım şifasıyla geldi. Aileme, doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Benim için üçüncü hayat başladı."

Nadir vaka

Öte yandan öncesinde karaciğer nakli olup ardından kök hücre nakli olan bu vakanın literatürde nadir görülen vakalardan olduğunu belirten Acıbadem Kent Hastanesi Kemik İliği Nakli Bölümünden Hematolog Doç. Dr. Ahmet İfran, "Hastamız iki yıl önce kadavradan karaciğer nakli olmuş bir hastaydı. 6 ay kadar önce bize kan değerleri bozulmasıyla geldi. Karaciğer nakliyle ilgili bir sorunu yoktu. Yaptığımız tetkiklerden sonra akut miyeloid lösemi tanısı koyduk, tedavisini yaptık. Hasta remisyona girdi. Ancak uygun kardeş vericisi yoktu. TÜRKÖK’ten 10’da 10 uyumlu verici bulduk. 31 Aralık günü hastamıza akraba dışı kök hücre naklini yaptık. Hastamız gayet iyi, taburcu aşamasına geldik. Ancak bu her şey bitti demek değil. Hastamız bundan sonra ilaçlarını düzenli kullanması, doktor kontrollerini aksatmaması, kendini özellikle enfeksiyonlardan koruması gerekiyor." dedi. Doç. Dr. İfran, öncesinde karaciğer, ardından kök hücre nakli vakasının literatürde nadir görüldüğünü vurguladı, "Hastamız çok şanslı çünkü iki nakilde de hiç vericisi yoktu. Kadavradan karaciğer bulunmuş, aynı şekilde akraba dışı kök hücre vericisi bulundu, üstelik tam uyumlu bir vericiydi. Bu büyük şans." diye konuştu.