Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin güvenliği için okul önlerinde nöbet tutuyor. Trafiği kontrol ederek çocukların güvenle yolun karşısına geçmesini sağlayan ekipler, velilere de dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Okulların açılmasıyla birlikte Esenyurt Belediyesi, öğrencilerin güvenliği için ilçedeki okulların önlerinde aldığı tedbirleri sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, giriş ve çıkış saatlerinde görev alarak çocukların güvenli şekilde yolun karşısına geçmesini sağlıyor. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde gerektiğinde araç akışını durdurarak öğrencilere öncelik tanıyan ekipler, muhtemel kazaların önüne geçmek için büyük çaba harcıyor. Öğrencilerin can güvenliğini önceleyen bu uygulama, veliler ve okul yönetimleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Zabıta ekipleri ayrıca velilere, aceleci davranışların risk oluşturabileceğine dikkat çekerek özellikle okul çıkışlarında daha sakin ve kontrollü olunması konusunda uyarılarda bulunuyor. Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, uygulamanın tüm okullarda kesintisiz devam edeceğini belirterek, öğrenci güvenliğini sağlamak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.