Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan dev ekranda binlerce vatandaş, Türkiye-Yunanistan EuroBasket yarı final maçını büyük bir heyecanla izledi. 12 Dev Adam tarihi bir zafere imza atarak finale yükseldi.

Esenyurt’ta milli heyecan doruğa çıktı. Cumhuriyet Meydanı’na kurulan dev ekranda, binlerce Esenyurtlu ay-yıldızlı bayraklarıyla Türkiye-Yunanistan EuroBasket yarı final maçını hep birlikte takip etti. Kıran kırana geçen mücadelede 12 Dev Adam, rakibi Yunanistan karşısında unutulmaz bir performans sergileyerek sahadan galibiyetle ayrıldı ve finale adını yazdırdı. Maç boyunca tezahüratlarıyla milli takıma destek olan Esenyurtlular, son düdükle birlikte büyük bir coşku yaşadı. Esenyurt Belediyesi’nin organizasyonuyla gerçekleşen etkinlik, milli heyecanın en güzel şekilde yaşandığı adres oldu. Vatandaşlar, finalde de meydanda buluşarak 12 Dev Adam’a destek vermeye hazırlanıyor.