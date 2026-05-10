Esenyurt'ta seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Esenkent mevkii TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 CYK 782 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü durumu fark edip otomobili emniyet şeridine alırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, olay nedeniyle Bahçeşehir istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Otomobil daha sonra olay yerinden kaldırıldı.