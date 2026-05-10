İstanbul Esenyurt'ta plastik poşet fabrikasında yangın çıktı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi Küçük Ayazma Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, plastik poşet imalatı yapılan 6 katlı fabrikanın 5 ve 6. katlarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.