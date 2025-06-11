Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kenelere ve diğer zararlı haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Esenyurt Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bitki sağlığını korumak ve haşere popülasyonunu azaltmak için ilçe genelinde seferberlik başlattı. Akçaburgaz Mahallesi Mesire Alanı’ndan başlatılan çalışmalarda yeşil alanlarda, park ve bahçelerde bitki hastalıkları ile zararlı organizmalara karşı bitki koruma ilaçlamaları yapılırken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise özellikle haşere, kene ve sineklere karşı yoğun bir mücadele yürütüyor.

"Daha yaşanabilir bir Esenyurt için çalışıyoruz"

Ziraat Mühendisi Serkan Deniz, ilaçlama çalışmalarını Esenyurt’un her yanına yaydıklarını ifade ederek, "Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz ilaçlama çalışmalarımız, bitki hastalıkları ve zararlılara karşı mücadele amacıyla yapılmaktadır. Buradaki temel amacımız; bitki sağlığını korumak, hastalık ve zararlı organizmaları en aza indirgemektir. Bu çalışmalarımız her yıl Mayıs ayında başlayıp Ağustos ayının sonuna kadar aralıksız devam etmektedir. Esenyurt’un daha sağlıklı ve yeşil bir çevreye kavuşması için bu hizmetlerimiz aralıksız sürecek. Önümüzdeki dönemlerde de bu çalışmalarımızı geliştirerek devam ettirmek istiyoruz. Daha yaşanılabilir bir Esenyurt için çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor" dedi.

"İlaçlamalarımız Ağustos sonuna kadar kesintisiz sürecek"

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Uzmanı Salih Acet ise Esenyurtlu vatandaşların yazı daha sağlıklı ve rahat geçirebilmeleri için var güçleriyle çalıştıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"İlaçlama ekibi olarak haşere ve sineklere karşı yılın 12 ayı boyunca aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle sokak ilaçlamalarımız yaz aylarında daha yoğun şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Haziran ayında başlayan sinek ilaçlamalarımız Ağustos sonuna kadar kesintisiz olarak sürüyor. Bugün Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi Mesire Alanı’ndayız. Burada özellikle kenelere ve diğer zararlı haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarımızı yürütüyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın bu alanları güvenle kullanabilmesini sağlamak. Esenyurt’un daha sağlıklı ve yaşanabilir bir ilçe olması için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın da bu konuda bilinçli davranmasını rica ediyoruz."