Esenyurt Belediyesi, Esenyurtlulara İstanbul’un tarihi ve turistik mekanlarını keşfetme fırsatı sunuyor. Esenyurtlular, her gün Anadolu Yakası ve Avrupa yakasında yer alan tarihi yarımadanın eşsiz güzelliklerini gezme şansı buluyor.

Esenyurt Belediyesi, Esenyurtlulara İstanbul’un tarihi ve turistik mekanlarını keşfetme fırsatı sunuyor. Esenyurtlular, her gün Anadolu Yakası ve Avrupa yakasında yer alan tarihi yarımadanın eşsiz güzelliklerini gezme şansı buluyor. Tur kapsamında İstanbul’un önemli dini ve kültürel yapılarından olan Sultan Ahmet Camii, Abdülhamid Han Türbesi, Eyüp Sultan Camii, Çamlıca Camii ve Aziz Mahmud Hüdayi Camii gibi yerler dikkat çekiyor. Ayrıca, İstanbul Modern Sanat Müzesi, Galataport Turu ve Hz. Yuşa Türbesi gibi tarihi ve turistik alanlar da tur içerisinde yer alıyor.

"Turlarımız devam edecek"

Esenyurt Belediyesi Personeli Amine Yoldaş, "Dini ve tarihi mekanları gezdiriyoruz. Bu turları düzenlememizdeki amacımız Esenyurt’ta oturan vatandaşlarımızın İstanbul’un tarihi mekanlarını görebilmesi. Turlarımız devam edecek" dedi.

"Esenyurt Belediyesi sayesinde bu mekanları görme fırsatı buldum"

Vatandaşlar düzenlenen gezilerden memnun olduklarını dile getirdi. Havva Şekeroğlu, "Bizim için çok güzel bir gezi oldu. Memnun kaldık. Tarihi yerleri geziyoruz. Esenyurt Belediyesine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hem ben hem çocuklarım için güzel bir etkinlik oldu"

Ajda Karakoç ise "Çok memnun kaldık. Hem ben hem çocuklarım için güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarım camileri çok merak ediyordu. Fırsatım olmuyordu. Esenyurt Belediyesi sayesinde bu gezilere katılma ve bu mekanları görme fırsatı buldum. Çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.