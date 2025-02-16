Esenyurt Belediyesinin Tiyatro Kursu’na her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösteriyor. Usta tiyatroculardan sahne sanatlarının inceliklerini öğrenen kursiyerler, hem profesyonel oyunlarda sahne deneyimi yaşıyor hem de kariyer için büyük bir fırsat yakalıyor.

Esenyurt Belediyesi tarafından haftanın 7 günü boyunca yapılan tiyatro kursu derslerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Her yaştan vatandaşın eğitim alabildiği kursta kursiyerler usta tiyatroculardan temel oyunculuk eğitimi alıyor. Dersler, teorik ve uygulamalı olarak iki aşamadan oluşuyor. Kursiyerler, uygulamalı sahne eğitimlerinde ses ve beden dilinin kullanımı, diksiyon, doğaçlama ve mimik çalışmaları gibi tiyatroya dair tüm incelikleri öğreniyor. Profesyonel anlamda da kendilerini geliştirme fırsatı bulan kursiyerler, aldıkları eğitimlerle üniversitelerin yetenek sınavlarında başarı elde ediyor.

"Gençlerimiz çok yetenekli"

Tiyatronun kişilerin sosyalleşmesine büyük katkı sağladığını belirten Esenyurt Belediyesi Tiyatro Eğitmeni Hakan Hasanoğlu, "Esenyurt, potansiyeli yüksek ve genç nüfusu fazla olan bir ilçe. Burada çok yetenekli gençler var ve her sene mutlaka konservatuvara öğrenci gönderiyoruz. Ayrıca yetiştirdiğimiz öğrencileri profesyonel oyunlarda sahneye çıkarıyoruz. 7 yaşından 80 yaşına kadar geniş bir yaş aralığından öğrencimiz var. Hafta içi temel eğitim verirken, hafta sonları da sahnede performans çalışmaları yapıyoruz. Her yaş grubu ve kategoriye uygun sınıflarımız var. Tiyatroya merakı olan ya da bu işi profesyonel olarak öğrenmek isteyen herkesi bekliyoruz" dedi.

Aldığı tiyatro eğitimiyle yetenek sınavlarını kazandı

Belediyeden aldığı eğitim sayesinde istediği üniversiteyi kazandığını söyleyen Umut Cem Güden ise, "Nişantaşı Üniversitesinde 1’inci sınıf öğrencisiyim. Üniversitenin yetenek sınavlarına buradaki hocalarımızla birlikte hazırlandım. İlk olarak tiyatro oyunculuk kursuna geldim. Doğaçlama, çeşitli drama oyunları ve ekip ruhunu güçlendiren çalışmalar yaptık. Sahne çalışmaları yaptık, tiratlar ezberleyip sahneye koyduk. Ardından, hocalarımızın açtığı konservatuvar hazırlık sınıfında sınavlara hazırlandık. Her şey çok keyifli ve eğlenceli ilerliyor, adeta bir aile gibiyiz. Eğer bu imkân sunulmasaydı, şu an üniversiteye gidemeyebilirdim. Bu kurs sayesinde kendimi tanıma ve geliştirme fırsatı buldum. Esenyurt Belediyesine ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.