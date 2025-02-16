Kastamonu’da düzenlenen defilede rengarenk kostümleri ile podyuma çıkan bebek ve çocuklar, renkli anların yaşanmasına sahne oldu.

Kastamonu’da bebek ve doğum fotoğrafları çekimi üzerine hizmet verecek olan bir fotoğraf stüdyosunun açılışı il merkezindeki alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. Açılış çerçevesinde alışveriş merkezinde bebek ve çocuk defilesi gerçekleştirildi. Ailelerin büyük ilgi gösterdiği defilede çocuklar renkli kıyafetleri göz doldurdu. Stüdyodaki kostümleri giyerek podyuma çıkan bebek ve çocuklar, modellere taş çıkarttı. Renkli anlara sahne olan defilede çocukları aileleri, ellerinde oyuncaklarla yürütmeye çalıştı. 30 bebek ve çocuğun podyumda yürüdüğü defilede Taşköprü sarımsağı, Cide’nin sarı yazması gibi yerel değerlere de yer verildi.

Fotoğraf stüdyosu sahibi Muazzez Kahyaoğlu, "Stüdyomuzda yeni doğan, bebekler, çocuklar, hamileler, aileler konseptlini fotoğraflıyorum. Bunun yanında da Kastamonu’da bir ilk olarak doğum fotoğrafçılığı da yapmaktayım. Bugün burada da farklı bir açılış yapmak istedik. Farklı bir organizasyon olsun istedik ve defile yaptık. Çocuklarımızın defilede giydiği tüm kıyafetler tamamen Parla Stüdyo’ya aittir. Çocuklarımız kadar hepimiz çok heyecanlıydık, güzel geçti. İlk olarak 9 aylık bebeğimizden başladık defilemiz. Emekleyen 9 aylık bebekten başladık. 5 yaş, 6 yaş, 8 yaşa kadar bebeklerimizi, çocuklarımız vardı, heyecanlılardı. Bugün bu organizasyon için çok uğraştık. Çok emek verdik. Gerek anneler gerek çocuklar gerek benim için çok güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum" dedi.

Komik ve eğlenceli anların yaşandığına dikkat çeken Kahyaoğlu, "Kalabalık olunca çocuklarımız korktular ama sonra anneleri ve babaları oyuncaklarını gösterince, sevdiği oyuncaklara doğru yöneldiler ve öylelikle emeklediler. Çok güzel oldu. Burada ben yöresel değerlerimize de kıymet verdim. Kendim Kahramanmaraşlı olarak öncelikle Kahramanmaraş’ın köylü güzelini çıkarttık. Daha sonra Taşköprü’nün sarımsak güzeli ve Cide’nin sarı yazmasıyla birlikte devam etti defilemiz. Bunun yanında 1970’lerde birçok çizgi film karakterleriyle birlikte bu anları ölümsüzleştirdik. Defileyle bir sonraki organizasyon içinde çocuklarımız yine sabırsızlıklar içinde bizleri bekliyorlar" diye konuştu.

Etkinliğe, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Özden, İl Müftüsü Bekir Derin, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kastamonu İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, Kastamonu Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamdi Nalbant, kent protokolü, siyasi parti STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.