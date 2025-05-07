Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Es Çocuk Evi öğrencileri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek yerinde eğitim aldı.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Es Çocuk Evi’nde eğitim gören minikler, Trafik ve İlk Yardım Haftası dolayısıyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret etti. Etkinlik kapsamında çocuklara, acil durumlar karşısında nasıl hareket etmeleri gerektiği, hangi durumlarda hangi numaraların aranacağı ve doğru iletişim kurmanın önemi anlatıldı. Çocuklara yönelik farkındalık ve bilgilendirme eğitimi olarak planlanan etkinlikte, miniklerin acil durum bilincini erken yaşta kazanmaları amaçlandı. Görevli personel eşliğinde çağrı merkezini gezen öğrenciler, yapılan bilgilendirme ile 112 numarasını aradıklarında telefonların nasıl açıldığına, çağrıların kimler tarafından karşılandığına ve nasıl yönlendirildiğine dair süreci yerinde gözlemledi. Bu sayede çocuklar yalnızca teorik değil pratik bilgilerle de donatıldı.