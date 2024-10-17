2025 Turizm Başkenti Erzurum, eşsiz kültürü ve damak çatlatan lezzetleri ile Konya’ya taşındı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi önünde Erzurum kültürü ve yöresel zenginliği stantlarda yerini aldı. Damak çatlatan lezzetlerin başında Erzurum cağ kebabı, kadayıf dolması ve İspir fasulyesi yer alırken, Oltu taşından yapılma tespih standına da Konyalılar ilgi gösterdi. Erzurumlular Sosyal Araştırma ve Dayanışma Vakfı Konya Şube Başkanı Muammer Yazıcı yaptığı konuşmada, “Yiyecek içecekleri, kültürel faaliyetleri Konya’mıza tanıtmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla cağ kebabından kadayıf dolmasına, Erzurum fasulyesinden, Oltu taşı tespihine varıncaya kadar burada çeşit çeşit ürünleri sergileyeceğiz. Tüm Konyalı vatandaşları ve Erzurumluları Mevlana Kültür Merkezi yanında bulunan Erzurum stantlarına ziyaret etmek ve değerlendirmek için bekliyoruz” dedi.

Fuarı ziyaret edenlerin dahil olduğu kadayıf yeme yarışmasında birinci olan Ali Güler’e oltu taşından yapılma el işlemeli tespih hediye edildi.

Erzurum Yöresel Ürünler Cağ Kebabı ve Kültür Festivali’nde Erzurum’un meşhur cağ kebabı, Erzurum kadayıf dolmaları, İspir fasulyesi, göğermiş çeçil peyniri, Erzurum’un balı ve tereyağı gibi onlarca yöresel lezzeti stantlardaki yerini alacak. Festivalde Mustafa Yıldızdoğan gibi ünlü sanatçılar da konser verecek. Erzurum tesbih ustalarının canlı performanslarının da yer aldığı oltu taşı tespihlerin sergilendiği Erzurum festivalinde tespih ustası Muhammet Ağırman da Konyalı tüm tespih meraklılarını beklediklerini belirtti.

Konya’daki Erzurum dernekleri tarafından tertip edilen ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile Erzurum Büyükşehir Belediyeleri’nin destek verdiği festival Mevlana Kültür Merkezi açık alanında 20 Ekim Pazar akşamına kadar sürecek.