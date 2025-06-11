Konya’nın Hüyük ilçesinde eski okul binası sağlık ocağı ve taziye evine dönüştürüldü.

İlçeye bağlı İmrenler Mahallesinde yapılan başvuru üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce muhtarlığa tahsis edilen eski okul binası, bünyesinde sağlık ocağı, taziye evi ile mescit ve dikiş nakış kursunun faaliyet gösterebileceği bir yerleşke haline getirildi. İmrenler Vakfı tarafından desteklenen çalışmalarla eski okul binası "Ahmet Erdoğan Yerleşkesi" adıyla inşa edilen yeni bir kompleks haline dönüştürüldü. Kompleksin düzenlenen törenle açılışı gerçekleştirildi. Hüyük Kaymakamı Ebrar Evsen, Belediye Başkanı Sadık Sefer’in de katıldığı törenin ardından kompleks hizmet vermeye başladı. İmrenler Mahallesi Muhtarı Mehmet Uysal, projede katkısı ve emeği olan herkese teşekkür etti.