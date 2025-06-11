Konya’nın Beyşehir ilçesinde ekili alanlar, verim kaybı yaşanmaması için yakından takip ediliyor.

Sahadaki çalışmalarını sürdüren Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, buğday ve arpa ekili alanlarda gün boyu mesai yürütüyor. Hububat ekili arazilerde ürünün çıkış ve gelişimini yakından takip eden ekipler, hastalık ve zararlı kontrollerini de yapıyor. Sahada tespit edilen sorunlara ilişkin üreticilere teknik destek sağlanıyor. Yetkililer, sahadaki çalışmaların hasat dönemi sonuna kadar süreceğini belirtirken, üreticilerin tarımsal üretim alanlarında herhangi bir problemle karşılaşması halinde ilgili birimlerden de teknik destek alabileceği hatırlatmasında bulundu.