Konya Büyükşehir Belediyesi’nce "2025-2030 Konya Turizm Master Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen interaktif çalıştayda; Konya’nın turizm potansiyeli, destinasyon çeşitliliğini ve sürdürülebilir politikaları masaya yatırıldı.

Burada konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kapadokya Üniversitesiyle birlikte hazırladıkları 2025-2030 Konya Turizm Master Planı Çalıştayı’nın diğer illere de örnek olduğunu söyledi.

"Bizim yapacağımız şey; insanlara çeşitli alternatifler oluşturabilmek"

Konya’nın coğrafi olarak ulaşım akslarının üzerinde bulunduğunu ve birçok insanın Konya’yı ziyaret etmek için geldiğini kaydeden Başkan Altay, "Tabii ki bunun en başında Hazreti Mevlana var. İnsanlar buraya gelmeyi arzu ediyor. Bizim yapacağımız şey onlara çeşitli alternatifler oluşturabilmek. Geldiklerinde Konya’yı yaşamalarını sağlamak. Bununla birlikte güçlü markalarımız var. Hazreti Mevlana’nın burada olmasını sağlayan şey burasının bir dar-ülmülk olması. Çatalhöyük ile başlayan bir yolculuğumuz var. Dünya üzerinde 10 bin yıldır şehir hayatına devam etmiş çok fazla şehir yok. Belli dönemlerde şehirler öne çıkmış ama ya önemini yitirmiş ya da tarih sahnesinden silinmiş. Konya bu manada şanslı. Kültürünü, gastronomisini aktaran bir yapısı var. Dolayısıyla bunu iyi anlatmamız gerekiyor" dedi.

"Bakanlığımız bu yolculukta bizi yalnız bırakmıyor"

Konya’nın bir diğer şansının da coğrafi büyüklüğü olduğuna değinen Başkan Altay, "Biz turizm deyince biraz merkeze odaklanıyoruz ama merkezin dışında da önemli markalar oluşturabilecek ilçelerimiz ve yerlerimiz var. Biraz da UNESCO meselesini yeteri kadar kullanamadığımızı düşünüyorum. Özellikle sema programlarımız somut olmayan kültürel miras listesinde. Yine, Çatalhöyük ile birlikte Eşrefoğlu Camii’nin listeye girmesi de bir turizm hareketliliği ortaya çıkardı. Dolayısıyla UNESCO konusunu da işlememiz gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu işlerde bakanlığımızın çok yoğun bir desteği var. Konya’yı turizmde öne çıkarmak için bir çalışma yürütülüyor. Kültür ve Turizm Bakanımızın şahsında tüm bakanlık personelimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Konya’ya geldiğinizde sadece gönlünüz değil, vücudunuz da doyar"

Konya’nın gastronomisinin ön plana çıkartılması gerekliliğine vurgu yapan Başkan Altay, "Gastronomi de artık turizmin en önemli ayaklarından oldu. Tabii sadece gastronomiye odaklanmak Konya için zor. Çünkü Hazreti Mevlana varken Selçuklu dar-ülmülkü varken sadece yemekten bahsetmek olmuyor ama Konya’ya geldiğinizde sadece gönlünüz değil vücudunuz da doyar. Çünkü Konya’nın gastronomisi gün geçtikçe gelişiyor. Belediyelerimizin yapmış olduğu yeni tesisler, yatırımcıların açmış olduğu tesisler, mekanların iyileşmesi, hijyeni ve kalitesi de Konya gastronomisi için önemli bir fırsat" diye konuştu.

"Konya artık dışarıdan gelenlere gururla gösterilebilecek bir hale geldi"

Türk Hava Yolları’nın son dönemde Konya ile ilgili çok büyük bir hamle içerisinde olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, "Özellikle Amerika kıtasında çok yoğun bir katılım gerçekleştiriyorlar. Buna göre de kapasitemizi artırmamız lazım. Bu da bizim için yeni bir fırsat oluşturdu. Çünkü Türk Hava yolları ülkemizin bayrak taşıyıcısı ve turizmde en önemli markalarımızdan birisi" dedi.

Başkan Altay, Konya belediyeciliği ve Konya’nın artık dışarıdan gelenlere gururla gösterilebilecek bir hale geldiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Şuna emin olabilirsiniz ki; özellikle merkezde bu standartlara sahip olan Türkiye’de çok fazla şehir yok. Bunu, iddialı olduğunu bilerek söylüyorum. Ulaşım imkanları, geniş caddeleri, peyzaj çalışmaları, şehrin kendine has bir sakinliği ve temizliği. Bu, Konya’yı cazip hale getiriyor. Konya’nın daha çok tanınmasını, bilinmesini ve ziyaret edilmesini arzu ediyoruz. Konya’ya gelen herkesin Konya ile ilgili algısı inanılmaz yüksek."

"İnsanların buradan memnun ayrılmasını sağlamamız gerekiyor"

Başkan Altay, Karatay Belediyesi ile Mevlana Müzesi arkasında Meram Belediyesi ile Sur İçi ve Sahip Ata arasında yürüttükleri çalışmalara da değinerek, bu bölgelerdeki projelerin titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti. Büyükşehir olarak tek başına bu yükü kaldırmalarının mümkün olmadığının altını çizen Başkan Altay, "Konya’ya bir misafir geliyorsa otelde iyi ağırlanması gerekiyor. Turistik, rehberlik işlerini güzel vermemiz gerekiyor. Restoranlarımızda, hediyelik eşyacılarımızda belli bir fiyat ve kalite standardı yakalamamız gerekiyor. Yani insanların buradan memnun ayrılmasını sağlamamız gerekiyor. Yoksa getirdiğiniz kişiyi memnun edemezseniz bu yaptığımız işin hiçbir sonucu olmaz. Bir araya geldiğimizde yapamayacağımız hiçbir iş yok. İnşallah bu süreci de başarıyla yönetip, Konya’ya gelen ziyaretçi sayısını artırmak sonra da gelen ziyaretçilerden şehrin elde ettiği geliri Konya’nın 42 bin kilometrekaresinde yaşayan herkesin ekonomisine katkı sunacak bir aşamaya getirmemiz gerekiyor. Bu salonda bulunan paydaşlarımızla bunu yapacağımıza inanıyorum. İl müdürlerimizin de sürece katkılarıyla turizm paydaşlarımız ve bu salonda bulunan herkesle 2 milyon 300 bin Konyalıyla birlikte Konya’yı turizmin de bir başkenti haline getirme gayretimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Konya Valisi İbrahim Akın da geleceğe yönelik vizyon oluşturan Konya Turizm Master Planı’nın, Konya’nın hem turizm stratejilerinin şekillendirilmesi hem de global turizm pazarındaki rekabet gücünün artırılması açısından son derece önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Konya’nın turizm stratejilerini yeni bir vizyonla şekillendirecek 2025-2030 Konya Turizm Master Planı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen 2025-2030 Konya Turizm Master Planı Çalıştayına; turizm sektörünün paydaşları, ilgili kamu kurumları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.