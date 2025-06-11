Türkiye enerji sektöründe attığı adımlarla küresel ölçekte dikkat çeken ülkeler arasında yer alıyor. Tek Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdal Erdoğan, yenilenebilir enerji sektörü hakkında değerlendirmelerde bulunarak Avrupa’da beşinci dünya genelinde ise ilk onda yer alan Türkiye’nin yirmi yıl içerisinde dünyada lider ülkelerden biri olacağını söyledi.

Enerji sektöründe gelecek vaat eden yatırımların yanı sıra bireysel kullanıcılara da güneş enerjisi öneriliyor. Tek Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdoğan, "Güneş enerji sistemlerinin kurulumu bugünkü şartlarda yüksek bir maliyet gibi görünse de, meskenlerde 6 yıl ticarethanelerde ise 3 yıl içinde kendini amorti ediyor. Kapasite sınırının kaldırılmasıyla Türkiye’nin büyük bir enerji devrimine hazırlanacağı ortadadır. Türkiye’de güneş enerji sektörünün iyi durumdadır. Evlerine bu sistemi kurdurmak isteyen vatandaşlar bir kaç tavsiyeye uyması yeterlidir. Güneş enerjisi diğer enerji kaynaklarına göre daha avantajlıdır. Özellikle kurulum ve bakım aşamasındaki maliyetleri daha düşük ve santrallerin daha uzun süre çalışması sağlanabiliyor. En önemli avantaj ise yenilenebilir enerjinin devamlılığı açısından en uzun süre çalışan sistemler olabilmesi. Bu açıdan güneş enerji sistemlerinin kurulumu bugünkü şartlarda yüksek bir maliyet gibi görünse de, meskenlerde yaklaşık altı yıl, ticarethanelerde ise üç yıl içinde kendini amorti ediyor. Bu yüzden avantajlı" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, yapılacak desteklerle yatırımların daha güçlü bir şekilde sürdürüleceğini dile getirirken; sanayici ve iş insanlarının Türkiye’de olduğu kadar Avrupa’da da yatırımlarının çoğaldığını ifade etti. Bunun nedeni olarak Avrupa’daki santralleri işaret eden Erdoğan, "Türkiye’de henüz bu seviyede değiliz. Bu nedenle yatırım Avrupa’ya kayıyor. Biz de istiyoruz ki bu yatırımlar Türkiye’ye yapılsın. Şu anda enerjide aşırı bir talep var. Bu nedenle çalışmalar başladı. Yer altına çekilen enerji nakil hatları yenilenmeye başladı. İnşallah yatırımlarla beraber bir beş sene içerisinde zirveye ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

Güneş enerjisi alanındaki yatırımlar, bireysel sistem kurulumlarındaki artış ve yenilenebilir enerjiye geçişte önemli bir ivme sağladığına vurgu yapan Erdoğan, sektörün önünün açılabilmesi için hızlı adımlar atılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Bu doğrultuda projelerinin olduğundan bahsederek, "Şu anda yürütmekte olduğumuz Mobiliyum projemiz bulunuyor. Bu projeyi yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirdik ve kurulum sürecini tamamladık. Aynı zamanda çevre illerde de çeşitli girişimlerimiz devam ediyor. Maalesef ülkemizde kapasite sorunumuz var. Bir an evvel bu kapasite sorununun da çözülmesi gerekiyor" dedi.

Enerji maliyetleri ve kapasite sınırının kaldırılması ise büyük önem taşıyor. Türkiye’deki enerji maliyetlerinin düşmesiyle iş insanlarının yurtdışında daha fazla ihracat yapabilmesine yol açtığını dolayısıyla rekabet ortamının çoğaldığını belirten Erdoğan, "Enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve kapasite sınırlarının kaldırılması, sektörün gelişimi açısından kritik önem taşıyor. Türkiye’nin alternatif enerji kaynakları, özellikle de güneş enerjisi alanında sahip olduğu güçlü yapının, kapasite kısıtlarının kaldırılmasıyla çok daha yüksek bir potansiyele ulaşacağına inanıyoruz. Bu gelişmelerin, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle de tam uyum içinde olacağını düşünüyoruz. Bu doğrultuda en büyük beklentimiz, kapasite artırımı yönündeki adımların hızla hayata geçirilmesidir" şeklinde konuştu.