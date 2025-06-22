Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri’nin Vefatının 245. Yıl Dönümü" vesilesiyle bir anma mesajı yayımladı.

Valimiz Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi, "Medeniyetimizin önemli kandillerinden, âlim, mutasavvıf ve şair Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri’ni, ebediyete irtihalinin 245. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, hayatını ilme ve insanlığa adamış; insanların istifade edebileceği pek çok eser bırakmış, medeniyetimizin önemli mihenk taşlarından biridir. Fen ve sanata büyük önem veren İbrahim Hakkı Hazretleri, gezip gördüğü yerlerden topladığı bilgileri sistemli bir şekilde ele alarak insanlığın hizmetine sunmuş, bu yönüyle yepyeni ufuklar açmıştır. Sadece dinî ilimlerde değil; tıp, coğrafya, matematik, jeoloji, fizyoloji, psikoloji, zooloji, mineraloji, anatomi, geometri, kimya, astronomi, musiki ve edebiyat gibi pek çok farklı alanda derin bilgi sahibi olmuş; hatta bu alanlarda uzmanlaşmıştır. İlim yolunda "iki günü birbirine eşit olmayanlardan" olmuş; inandığı gibi yaşamış, bilgisi ve gayretli çalışmalarıyla dönemin devlet büyükleri tarafından takdir edilmiş ve ilminden istifade edilmiştir. İnsana ve insanlığa derin bir saygı duyan Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri; telif, tercüme, nazire, iktibas ve intihap yoluyla sayısız eser bırakmıştır. "İrfaniyye" adlı eserinde yer alan şu sözleri, kadim medeniyetimizin insana ve ahlâka verdiği değeri ne güzel anlatır: "Hiç kimseyi ayıplama, herkese şefkatle bak, hiç kimseden bir şey isteme ve emretme; dış güzellikleri bırakarak, güzel ahlâkla iç güzelliğe yönel" Çok yönlülüğü, medeniyet tasavvuru ve ufuk açan başarısıyla şehrimizin ve medeniyetimizin kıymetli simalarından biri olan İbrahim Hakkı Erzurum’yi rahmet ve minnetle yâd ediyorum."