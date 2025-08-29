Türkiye’nin en büyük gökyüzü gözlem etkinliği olan TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu yıl 27. kez düzenleniyor. 28-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Erzurum Konaklı Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik, bilimin toplumla buluştuğu ve gökyüzü meraklılarının aynı heyecan etrafında bir araya geldiği özel bir buluşma olma özelliğini taşıyor.

Etkinliğin açılışı, 29 Ağustos 2025 Cuma akşamı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından gerçekleştirilecek. İlk kez 1998 yılında TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi öncülüğünde Antalya Saklıkent’te başlayan etkinlik; bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteği, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı’nın koordinasyonu ve Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Ulusal Gözlemevleri’nin paydaşlığı ile zenginleşen içeriklerle sürdürülüyor.

Rekor Başvuru, 81 İlden Katılım

Bu yıl etkinliğe başvurularda rekor kırıldı. Türkiye’nin 81 ilinden 33 bini aşkın başvuru yapıldı. Katılımcılar kura yöntemiyle belirlendi ve 1000 kişi etkinliğe davet edildi. Başvuruların 782’si aile olarak yapıldı. Katılımcılar arasında öğrenciler çoğunluğu oluştururken, kadın katılımcı oranı %35 seviyesinde gerçekleşti. Bu tablo, gökyüzü merakının kuşaklar arası bir ilgiye dönüştüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Yoğun Bilimsel ve Kültürel Program

Etkinlik boyunca 39 rehber ve 84 astronom ile çok sayıda astronom, akademisyen ve araştırmacı görev alacak. Program; Gündüz Güneş gözlemleri, gece ise Ay, gezegen, yıldız ve bulutsu gözlemleri, Alanında uzman isimlerle seminerler, paneller ve söyleşiler, Bilim şovları, atölye çalışmaları, bilgi yarışmaları ile dolu olacak. Çocuklar ve gençler için özel tasarlanan atölyeler, deneyim alanları ve uzay tüneli, gökyüzünü keşfetmeyi daha da eğlenceli hale getirecek. Katılımcılar ayrıca, TÜBİTAK destekli bilim merkezleri tarafından hazırlanan sergiler ve atölyeler aracılığıyla bilimi doğrudan deneyimleme fırsatı bulacak. Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve yörünge altı uçuşu gerçekleştiren Tuva Cihangir Atasever de söyleşilerde deneyimlerini paylaşacak.

30 Ağustos Cumartesi: Halk Günü

Etkinliğin üçüncü günü olan 30 Ağustos Cumartesi, "Halk Günü" olarak düzenlenecek. Bu kapsamda, atölyeler, sergiler ve gökyüzü gözlemleri halka açık olacak. Gökyüzünün büyüsünü merak eden herkes, bu özel günü deneyimleme fırsatı bulacak.