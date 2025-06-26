Erzurum’da Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri ele alındı. Toplantıya; Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger, Erzurum Defterdar V. Bülent Papuççu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yrd. Prof. Dr. Kenan Barik, Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Hasan Ali Kayabaşı, TEMA Vakfı İl Temsilcisi Av. Onur Demirceylan, Aziziye Ziraat Odası Başkan Yrd. Yusuf Karakaya, TAAD Şube Müdürü Serkan Tercan ve Ziraat Yüksek Mühendisi Resul Tıraşcı katıldı.