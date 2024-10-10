Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 25 şüpheli gözaltına alındı.

PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda, 6-7-8 Ekim 2014 tarihinde Erzurum’un Karayazı-Karaçoban-Tekman-Hınıs ilçelerinde gerçekleşen Kobani sokak eylemlerine katılan, eylemlerde güvenlik güçlerimize, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik taşlı ve molotoflu saldırıda bulundukları tespit edilen, şahıslar hakkında adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda Erzurum merkezli 6 ilde operasyon yapıldı.

Gözaltına alınan 25 şahıs Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin akabinde adli mercilere sevk edildi. Mahkeme 23 şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakırken 2 şahıs ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.