Erzurum’da kış ayları ile birlikte anne ve bebek ölümlerini azaltmak için önceki yıllarda başlatılan" "Misafir Anne Uygulaması" devam ettiriliyor. Gebe Misafirhanesi Erzurum Şehir Hastanesi’nde hizmet veriyor.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde bazı bölgelerde kış aylarının olumsuz hava koşulları, ulaşımı zaman zaman imkânsız hale getirmesi ve bütün çabalara rağmen kimi zaman doğum eylemi yaklaşmış ya da başlamış olan annelerin, ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarına ulaşmasında yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla 16.04.2008 tarih ve 2008/29 sayılı Anne Ölümleri Genelgesi ile anne ve bebek ölümlerini azaltmak için "Misafir Anne Uygulaması" başlatmıştı.

"Anne ölümlerine neden olan ikinci gecikmeler engellenecek"

Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay imzasıyla konu ile ilgili yayınlanan yazıda, "Bahse konu uygulama kapsamında tahmini doğum tarihine son 10 gün kalan gebelerin doğum yapabilecekleri uygun merkezlere (hastane, kamu misafirhanesi, akraba yanı) nakledilerek güvenli ortamda doğumlarının yaptırılması sağlanmaktadır. Bu hizmet ile merkezden uzak bir yerde ikamet eden gebelerin hastaneye ulaştırılarak gerekli sağlık ve sosyal desteği alması, özellikle hava ve yol şartları, maddi yetersizlik ve sosyal nedenler vb. annelerin sağlıklarını tehdit edebilecek durumlara karşı gerekli önlemlerin alınması ve güvenli ortamda doğumlarının yaptırılması sağlanmaktadır. Bu uygulama ile anne ölümlerine neden olan ikinci gecikme yani sağlık hizmetine ulaşımda gerçekleşen engellerde rol alan faktörlere çözüm sağlamakta olup, kış koşullarının yaklaşması ve illerde programı yürüten ekiplerin değişmiş olma ihtimaline karşın programa ilişkin yapılması gerekenleri hatırlatıcı olarak Bakanlığımız tarafından gönderilen "Kışa Hazırlık Bilgi Notu" ile tanıtılmaktadır" denildi.

Gebeler 10 gün kala aranıyor

Söz konusu uygulamada; aile hekimi tarafından gebeye uygulama ile ilgili bilgi verildiği ve daveti kabul eden gebelerin tahmini doğum tarihine son 10 gün kala toplum sağlığı merkezi ilçe sağlık müdürlüğünce arandığı belirtilerek şöyle devam edildi, "Acil sağlık hizmetleri tarafından Gebe Misafirhanesine ulaşımı sağlanmaktadır. Gebe Misafirhanesinde konaklama ve verilen hizmetler ücretsiz olup, gebe gün boyunca sağlık personeli tarafından takip edilmektedir. Gebe Misafirhanesi Erzurum Şehir Hastanesi B Blok 8. Kattadır. Anne ve bebek sağlığının korunması hakkında kadınların desteklenmesi, ücretsiz sağlanan bu sağlık hizmetinin duyurulması amacıyla kurumunuzda görev yapan personele Misafir Anne Uygulaması ve Gebe Misafirhanesi hakkında bilgi verilmesi."